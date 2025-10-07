Россиянам напомнили правила поведения при атаке БПЛА

Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Нижнему Новгороду опубликовал рекомендации для жителей. Им рассказали, как себя вести во время атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает ИА «Время Н» .

«Если во время атаки дронов вы оказались в здании, то немедленно спуститесь в подвал или в паркинг. Если такой возможности нет (или нет подвала с паркингом), то найдите помещение с несущими стенами (желательно, ванную комнату), сядьте на пол у бетонной стены. Обязательно, держитесь подальше от окон», — говорится в сообщении.

В ситуации, когда вы находитесь на открытом пространстве и слышите характерный звук приближающегося беспилотника (свист снаряда), немедленно упадите на землю, прикрывая голову руками.

Если нет возможности быстро добраться до укрытия, постарайтесь найти защиту в ближайшем строении, подземном переходе или на парковке. В случае отсутствия таковых, эксперты советуют укрыться за прочными бетонными сооружениями или в естественном углублении или выступе в грунте.

