Россиянам напомнили правила поведения при атаке БПЛА
Официальный Telegram-канал ГУ МЧС России по Нижнему Новгороду опубликовал рекомендации для жителей. Им рассказали, как себя вести во время атаки беспилотных летательных аппаратов, сообщает ИА «Время Н».
«Если во время атаки дронов вы оказались в здании, то немедленно спуститесь в подвал или в паркинг. Если такой возможности нет (или нет подвала с паркингом), то найдите помещение с несущими стенами (желательно, ванную комнату), сядьте на пол у бетонной стены. Обязательно, держитесь подальше от окон», — говорится в сообщении.
В ситуации, когда вы находитесь на открытом пространстве и слышите характерный звук приближающегося беспилотника (свист снаряда), немедленно упадите на землю, прикрывая голову руками.
Если нет возможности быстро добраться до укрытия, постарайтесь найти защиту в ближайшем строении, подземном переходе или на парковке. В случае отсутствия таковых, эксперты советуют укрыться за прочными бетонными сооружениями или в естественном углублении или выступе в грунте.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.