Из окружения никуда не деться: бойцы ВСУ массово сдаются в плен в Красноармейске

Находящиеся в окружении в Красноармейске военные ВСУ начали спасать свои жизни, сдаваясь в плен. В этом признались украинские бойцы Вячеслав К. и Станислав Т. Их показания опубликовало Минобороны РФ, сообщает РИА Новости .

По словам военных ВСУ, взятых в плен, они даже не пробовали прорваться к своим, так как подобная идея казалась им самоубийством. Они добавили, что в окружении условия тяжелые, но губительнее всего — безразличие украинского командования к своим подчиненным.

По этим причинам военные и решили сдаться в плен.

«Нам командование обещало, что все будет хорошо. Но картина была четкой. Ничего этого не будет. Из окружения никуда не деться», — сказал один из пленных военных ВСУ.

При этом, как сказали украинские солдаты, их командование даже не забирало раненых из Красноармейска. Вячеслав и Станислав призвали сослуживцев последовать их примеру и сдаться в плен, чтобы сохранить жизни.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об уничтожении спецназа ГУР в ДНР. Украинский десант попытался высадиться рядом с Красноармейском, но ВС РФ ликвидировали всех его бойцов.

