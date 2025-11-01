Минобороны РФ подтвердило уничтожение спецназа ГУР в ДНР

сегодня в 13:41

Группа сил специальных операций Главного управления разведки (ГУР) Украины попыталась высадиться с вертолета недалеко от Красноармейска в ДНР. Российские военные ликвидировали украинских бойцов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Украинский вертолет обнаружили в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска. С него попытались высадиться 11 военных противника.

ВС РФ пресекли данную попытку. Все 11 бойцов спецназа ГУР Украины, которые попытались высадиться, были ликвидированы.

Между тем российские войска продолжают освобождать Красноармейск и уничтожают окруженного противника. Ранее ВС РФ освободили микрорайон Троянда в Красноармейске

