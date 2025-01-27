Италия подтвердила захват украинским спецназом пиццамейкера

Минюст Италии подтвердил, что украинские военные захватили в плен итальянского гражданина и пиццамейкера Джанни Ченни. По данным ведомства, запросов на экстрадицию пиццайоло пока не поступало, сообщает РИА Новости .

В Минюсте заявили, что на итальянца распространяется статус комбатанта.

«Джанни Ченни, который, как мне сказали, технически не был арестован, а был захвачен в плен как комбатант», — сказали в итальянском министерстве.

Портал Today.it ранее заявлял, что украинские спецназовцы пленили Ченни между Купянским районом и ЛНР в промежуток с 7 по 8 января. Уроженец Неаполя, добровольно вступивший в российскую армию, мог быть захвачен во время разведывательной операции украинцев.