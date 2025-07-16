«Стану мамой»: в Москве проходит программа по сохранению женского здоровья

Свыше 220 жительниц Москвы в рамках программы «Стану мамой» под руководством заместителя мэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой прошли тестирование на уровень антимюллерова гормона и запланировали беременность, сообщает «Царьград» .

Проект направлен на сохранение женского репродуктивного здоровья и повышение уверенности в вопросах материнства.

«Разовые УЗИ и наблюдения помогают участницам оценить своё состояние и, например, понять, что откладывать беременность не всегда желательно. За весь период действия программы возможность оценить свою фертильность и репродуктивный потенциал была предоставлена более чем 220 тысячам женщин», — сказала заместитель мэра Москвы.

По ее словам, результаты этого этапа уже оказали значительное влияние на решение многих участниц и вдохновили их на осуществление мечты о материнстве. Около 6 тысяч пациенток уже встали на учет по беременности.