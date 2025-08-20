сегодня в 15:26

Украинские летчики на истребителях F-16 применили управляемые авиабомбы для атаки на окрестности села Теткино Курской области, утверждает «Архангел спецназа» . По словам военного блогера, на этом направлении Украина начала активно применять авиацию.

Канал сообщил, что обстановка на теткинском участке почти не претерпела изменений. По его информации, украинские войска пытаются штурмовать российские позиции малыми группами, но терпят поражения.

В целом украинцы стали чаще использовать истребители, в том числе американские F-16, для атак по Курской области, отметил «Архангел спецназа».

«На днях один Су-27 атаковал окрестности Теткино, а затем два F-16 также осуществили сброс УАБов по району села», — утверждает канал с 1,26 млн подписчиков.

Тем временем российская армия освободила Сухецкое и Панковку в Донецкой Народной Республике и Новогеоргиевку в Днепропетровской области.