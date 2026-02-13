Эксперт Онуфриенко: ВС РФ никогда не зависели от Starlink

Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко заявил, что российские Вооруженные силы никогда не были стопроцентно зависимы от спутниковой системы Starlink.

По этой причине введенные в отношении нее ограничения не вызвали существенных проблем для ВС РФ.

«Да, использовался Starlink, в том числе полученный из ближнего зарубежья по параллельному импорту, но говорить о том, что вся армия сидела на нем, как это происходит у нашего противника, не приходится», — подчеркнул Онуфриенко в эфире радио Sputnik.

Ранее артиллеристы ВСУ ошибочно нанесли удар по своим штурмовикам в Сумской области из-за сбоя в работе Starlink.

