Использовали, но не зависели: ограничения у Starlink не отразились на ВС РФ
Эксперт Онуфриенко: ВС РФ никогда не зависели от Starlink
Военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко заявил, что российские Вооруженные силы никогда не были стопроцентно зависимы от спутниковой системы Starlink.
По этой причине введенные в отношении нее ограничения не вызвали существенных проблем для ВС РФ.
«Да, использовался Starlink, в том числе полученный из ближнего зарубежья по параллельному импорту, но говорить о том, что вся армия сидела на нем, как это происходит у нашего противника, не приходится», — подчеркнул Онуфриенко в эфире радио Sputnik.
Ранее артиллеристы ВСУ ошибочно нанесли удар по своим штурмовикам в Сумской области из-за сбоя в работе Starlink.
