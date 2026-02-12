Подвел Starlink: артиллеристы ВСУ ошибочно разнесли своих штурмовиков под Сумами
Артиллеристы ВСУ ошибочно нанесли удар по своим штурмовикам в Сумской области
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
В Сумской области артиллеристы ВСУ открыли огонь по своим же штурмовикам. Это произошло из-за ошибки, сообщает Mash.
Инцидент случился на территории между селами Хотель и Алексеевка. Расчеты артиллерии ВСУ обстреляли своих штурмовиков из 71-й бригады.
Это произошло по причине сбоя в работе Starlink, из-за чего штурмовые группы не смогли связаться с артиллеристами и были приняты за бойцов ВС РФ.
В результате было нанесено 2-3 удара снарядами. Погибли как минимум 4 человека.
Тем временем подразделения группировки «Север» продолжают продвижение к Сумам. Российские силы пробиваются к «укрепу» в районе Кияница — Хотень.
