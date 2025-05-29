Инженер Кондратьев: ВСУ атакуют Московский регион в основном дронами «Лютый»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последнее время регулярно пытаются атаковать Москву и Подмосковье с помощью дронов. Основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев рассказал, что для этих целей представители киевского режима используют в основном дроны «Лютый», пишет aif.ru .

«В основном применяются беспилотные комплексы „Лютый“. Иногда используют переделанные легкомоторные самолеты А-22 „Летучая лисица“, имеющие достаточно большую грузоподъемность, они могут перенести порядка 150 кг взрывчатого вещества», — пояснил Кондратьев.

По словам инженера, чаще всего ВСУ запускают дроны с приграничной территории Украины, и, предполагается, иногда беспилотники останавливаются на российской территории для дозаправки и только потом атакуют.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за прошедшую ночь над регионами нашей страны уничтожены 48 вражеских дронов. Все объекты ликвидировали с помощью дежурных средств ПВО.