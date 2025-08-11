«Хорошо бабахнуло»: жители Подольска услышали 5 взрывов над городом
Фото - © РИА Новости
Жители Подольска в Московской области услышали не менее 5 звуков взрывов. Над городом, по предварительной информации, работают средства ПВО ВС РФ, сообщает «Осторожно, Москва».
Силы противовоздушной обороны уничтожают БПЛА ВСУ.
Очевидцы говорят, что звуки взрывов громкие.
Ночью над Московской областью сбили два БПЛА ВСУ. Взрывы слышали в Бронницах, Софьине и Раменском.