«Хорошо бабахнуло»: жители Подольска услышали 5 взрывов над городом

сегодня в 09:43

Жители Подольска сообщили о пяти взрывах над городом

Жители Подольска в Московской области услышали не менее 5 звуков взрывов. Над городом, по предварительной информации, работают средства ПВО ВС РФ, сообщает «Осторожно, Москва».