Басков заменил дочери Волочковой родного отца, пока тот был в секте
Волочкова: Басков находился рядом и заменил дочери родного отца
Балерина Анастасия Волочкова поделилась, что народный артист России Николай Басков помогал ей воспитывать дочь Ариадну. Певец фактически заменил девочке родного папу.
Отец Ариадны, по словам Волочковой, угодил в секту. Он не видел дочь шесть лет. Встречи происходили раз в полгода.
В то время Басков уделял Ариадне большее количество времени, чем родной отец. Он дарил подарки, приходил домой и находился рядом, отметила балерина.
Волочкова в разговоре с РИА Новости отметила, что между ней и Басковым установилась крепкая связь. Разрушить ее не получится.
Волочкова и Басков встречались в 2013 году. Однако через некоторое время расстались.
Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.