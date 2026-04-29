Басков заменил дочери Волочковой родного отца, пока тот был в секте

Отец Ариадны, по словам Волочковой, угодил в секту. Он не видел дочь шесть лет. Встречи происходили раз в полгода.

В то время Басков уделял Ариадне большее количество времени, чем родной отец. Он дарил подарки, приходил домой и находился рядом, отметила балерина.

Волочкова в разговоре с РИА Новости отметила, что между ней и Басковым установилась крепкая связь. Разрушить ее не получится.

Волочкова и Басков встречались в 2013 году. Однако через некоторое время расстались.

