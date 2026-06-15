Ольга Костецкая стала амбассадором «Центров компетенций»

Студентка Российского государственного университета туризма и сервиса Ольга Костецкая из Московской области вошла в команду амбассадоров проекта «Центры компетенций» на 2026 год, сообщает пресс-служба платформы «Россия – страна возможностей».

Проект Президентской платформы «Россия – страна возможностей» завершил формирование команды амбассадоров. В нее вошли 60 студентов из 42 регионов. Они будут продвигать молодежные и общественно значимые инициативы через Центры компетенций.

Университеты-партнеры сами выдвигали кандидатов из числа студентов, которые уже проявили себя в проекте. Участникам нужно было заполнить заявку и подтвердить достижения.

Ольга Костецкая учится на первом курсе бакалавриата, работает секретарем в деканате и в офисе отеля, а также руководит студенческим научным обществом.

«Статус амбассадора проекта «Центры компетенций» станет для меня новой точкой опоры, чтобы вдохновлять таких же целеустремленных ребят на саморазвитие и показывать на личном примере, что даже на первом курсе можно успевать все, если грамотно расставлять приоритеты и развивать свои надпрофессиональные навыки», – сказала амбассадор проекта «Центры компетенций» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Ольга Костецкая.

В 2026 году амбассадоры выберут одно из трех направлений: «Голос проекта», «Мастер событий» или «Лицо в сети». За активность студенты смогут получать баллы программы «Другое Дело», участвовать в рейтинге и претендовать на поездки, федеральные события и образовательные программы.

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