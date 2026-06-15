Глава проверил ремонт дороги в Голицыно Одинцовского округа

Ремонт дороги на Пролетарском проспекте в Голицыно проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Подрядчик обновил покрытие рядом с Голицынской школой № 1 и нанес разметку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Подрядная организация отремонтировала 2,1 тыс. кв. метров дорожного полотна и около 1 тыс. кв. метров тротуаров. Протяженность участка составила 544 метра. После завершения асфальтирования специалисты нанесли финишную разметку, в том числе на пешеходном переходе.

«Протяженность ремонтируемого участка составила 544 метра», — уточнил Андрей Иванов.

Глава обратил внимание, что одна сторона «зебры» выходит на отсыпанную щебнем обочину, и поручил заасфальтировать ее. Также будет заасфальтирована пришкольная парковка.

В 2026 году в муниципалитете планируют отремонтировать 13 автодорог общей протяженностью 8,6 км и площадью более 63 тыс. кв. метров, включая почти 9 тыс. кв. метров тротуаров. Кроме того, в рамках ямочного ремонта в округе устранят свыше 20 тыс. дефектов покрытия.

В Московской области продолжается программа строительства дорог и соответствующей инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, важное значение в этом вопросе имеют подготовительная работа, проектно-сметная документация, экспертиза, ход строек.