Форум молодых специалистов ФСИН стартовал в Подмосковье

сегодня в 17:43

В Подмосковье стартовал третий Всероссийский форум молодых специалистов уголовно-исполнительной системы. В нем участвуют 150 сотрудников со всей страны, сообщает пресс-служба форума.

Мероприятие проходит на базе Мастерской управления «Сенеж». Его организовали при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Форум открыли начальник Управления по работе с личным составом ФСИН России генерал-майор внутренней службы Алексей Емельянов и руководитель отдела по молодежным программам «Сенежа» Андрей Сушков.

«Пусть этот форум станет для вас стартовой площадкой для новых идей и профессионального роста», — отметил генерал-майор внутренней службы Алексей Емельянов.

В первый день участники встретились с депутатом Госдумы Бийсултаном Хамзаевым. Он обсудил с молодыми специалистами актуальные вопросы и вызовы, стоящие перед уголовно-исполнительной системой.

Ключевым событием станет финал Всероссийского конкурса «Лучший молодой сотрудник». Программа также включает тренинги и мастер-классы по развитию управленческих компетенций, лидерских качеств и навыков проектной деятельности. Цель форума — создать кадровый резерв и сообщество молодых профессионалов.

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