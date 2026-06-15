Антимонопольное ведомство возбудило дело против банка

В управление поступило обращение заявителя. Он сообщил о входящем звонке с рекламой услуг банка на его абонентский номер.

По итогам проверки управление возбудило дело в отношении АО «Банк Русский Стандарт». Ведомство усмотрело признаки нарушения части 1 статьи 18 Закона о рекламе.

Нарушение выразилось в распространении рекламы по сетям электросвязи без предварительного согласия абонента. Если вина банка подтвердится, ему грозит штраф по статье 14.3 КоАП.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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