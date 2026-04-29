Мототакси в России не будет: почему услуга останется развлекательной

Мототакси в России, вероятнее всего, так и останется развлекательной услугой. Этому есть целый ряд серьезных причин, сообщил РИАМО автоэксперт Максим Егоров.

«С точки зрения перемещения на мотоцикле в роли пассажира-клиента возникает ряд серьезных моментов. Сама по себе мототехника довольно экстремальный вид транспорта, которым нужно хорошо уметь управлять. Выводить такую идею на массовый рынок, даже с точки зрения просто безопасности, очень сомнительно. Особенно, когда есть множество вопросов даже к водителям легковых такси. А к мототехнике — тут даже говорить не приходится. Так что массовым это точно не станет», — сказал Егоров.

Он отметил, что водителя на мотоцикле можно заказать на мероприятие, свадьбы и так далее. Однако Егоров подчеркнул, что это очень нишевая услуга с ограниченным спросом.

Также автоэксперт добавил, что никуда не уходит и сезонность мототехники. В этом плане легковое такси выигрывает у двухколесного транспорта.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.