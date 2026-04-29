Подмосковные компании представили продукцию на выставке «TIHE 2026» в Ташкенте

Международная выставка «Здравоохранение — TIHE 2026» открылась 28 апреля в Ташкенте, где при поддержке Фонда поддержки ВЭД МО свою продукцию представили шесть компаний из Подмосковья, сообщает пресс-служба Мининвеста региона.

Юбилейная 30-я выставка «Здравоохранение — TIHE 2026» объединила производителей и поставщиков медицинской продукции из 26 стран. В составе делегации Московской области — компании из Домодедова, Мытищ, Серпухова, Электрогорска и Дубны.

В числе участников: фармацевтическая компания ООО «Инитиум-Фарм», разработчик и производитель медтехники ООО «Мед ТеКо», производитель медицинского оборудования ООО «ДС.Мед», поставщик ортопедической продукции ООО «МЕТИЗ ОРТОПЕДИЯ», экспортер медицинских изделий ИП Соловьева Т. В., а также ООО «МЛТ» — разработчик и производитель медицинских изделий.

Выставка считается одной из ведущих медицинских площадок региона. В этом году в ней участвуют более 300 компаний. Программа включает презентации оборудования и научно-практические семинары. Участие проходит в формате межрегиональной кооперации: наряду с Подмосковьем свои разработки представляют Санкт-Петербург и Республика Татарстан.

Поддержка экспортеров в Московской области осуществляется в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Актуальная информация о зарубежных мероприятиях размещена на сайте Фонда поддержки ВЭД МО в разделе «Мероприятия» https://exportmo.ru/events. Перечень услуг для экспортеров доступен на инвестиционном портале региона https://export.invest.mosreg.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе онлайн-сервиса для бизнеса «100% Подмосковье». Он направлен на поддержку и продвижение товаров подмосковных производителей.

«На малый бизнес приходится большая часть экономики Подмосковья. <…> Нам важен успех каждого проекта, каждой компании. Поэтому стараемся совершенствовать сервисы и услуги, предлагать новые инструменты поддержки. Одна из ключевых задач — это продвижение подмосковных брендов. Поэтому мы запускаем региональную программу, направленную на поддержку оригинальных товаров и услуг — „100% Подмосковье“, — заявил Воробьев.