В Подмосковье 12 тыс жителей получили высокотехнологичную медпомощь в 2026 г

Свыше 12 тыс. жителей Московской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь в первом квартале 2026 года по полису ОМС. На финансирование этого направления в текущем году предусмотрено более 13,5 млрд рублей. Об этом сообщил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«Речь идет о сложнейших, уникальных методах лечения, которые требуют ювелирной работы хирургов, применения роботизированных комплексов, дорогостоящих материалов и новейших научных разработок», — пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в 2025 году такую помощь получили более 51 тыс. пациентов. За первый квартал 2026 года — свыше 12 тыс. человек. На текущий год финансирование предусмотрено в объеме более 13,5 млрд рублей.

«Здесь можно особо выделить Реутовскую клиническую больницу. Здесь высокотехнологичную помощь оказывают по трем ключевым профилям: сердечно-сосудистая хирургия, травматология и гинекология», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

Он добавил, что по каждому из направлений идет переоснащение. В 2025 году в больницу поставили оборудование по народной программе «Единой России» на сумму около 50 млн рублей, в 2026 году планируется поставка еще почти на 180 млн рублей. В сосудистом центре запустят современный ангиографический комплекс.

Высокотехнологичная медпомощь оказывается по полису ОМС. Медицинские показания определяет лечащий врач, который оформляет направление на госпитализацию с учетом права пациента на выбор медицинской организации.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.