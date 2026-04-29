Загруженность дорог Подмосковья в среду утром достигла 4 баллов

Загруженность дорог Московской области в среду утром оценивается в 4 балла. Основные затруднения движения зафиксированы на ряде федеральных и региональных трасс, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Утром в среду на территории Подмосковья отмечены локальные заторы на ключевых вылетных магистралях. Движение затруднено на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Варшавском, Калужском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

Водителей призывают соблюдать осторожность, не отвлекаться на телефон во время движения, выдерживать скоростной режим и безопасную дистанцию. Перед пешеходными переходами рекомендуется заранее снижать скорость.

Актуальную информацию о дорожной ситуации и работе транспорта в регионе можно получить в официальном канале ведомства в MAX по ссылке: https://max.ru/mtdi_mo.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.