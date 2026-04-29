Корпус школы на 250 мест достраивают в деревне Покровское Истры

Новый учебный корпус на 250 мест строят для Покровской средней школы в деревне Покровское муниципального округа Истра. Завершить работы планируют в III квартале 2026 года, строительная готовность объекта составляет 67%, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Пристройка позволит развести потоки начальной, средней и старшей школы и снизить нагрузку на действующее здание. Новый корпус соединят со старой школой теплым переходом, чтобы ученики и педагоги могли перемещаться между блоками без выхода на улицу.

Площадь здания превышает 6,1 тыс. кв. м. Внутри разместят учебные кабинеты, спортивный зал, актовый зал на 275 мест, столовую на 225 мест, медицинский блок, мастерские и помещения для педагогов.

Основные строительные конструкции уже готовы. Рабочие монтируют фасад, завершают устройство кровли, подключают инженерные системы и устанавливают оборудование. Проверку на объекте провели инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья. Застройщиком выступает ООО «Валенсия».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.