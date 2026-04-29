Старший брат не усмотрел: 6-летний мальчик из таджикской семьи утонул в Мытищах
Фото - © lana1501 / Фотобанк Лори
Шестилетний парень из таджикской семьи случайно утонул в реке Клязьма рядом с деревней Пирогово в городском округе Мытищи. За погибшим не уследил старший брат, сообщает «МК: срочные новости».
Семья из Таджикистана переехала в деревню Пирогово много лет назад. Отец работает водителем-экспедитором. Мать — домохозяйка.
У семьи было трое детей. Два из них — младшие, появились с разницей в один год. У них неврологическое расстройство.
Недавно мать поехала в роддом. Там должна была родить опять.
В роковой день отец поехал на работу. За младшими детьми следил старший. Он не увидел, как шестилетний брат в футболке и шортах выбежал из частного дома на улицу и отправился к Клязьме. До нее было всего 50 метров.
Вероятно, парень случайно свалился в воду и утонул. Его труп достали из Клязьмы спустя несколько часов.
