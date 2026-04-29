Старший брат не усмотрел: 6-летний мальчик из таджикской семьи утонул в Мытищах

В Мытищах 6-летний таджик сбежал от старшего брата и случайно утонул

Шестилетний парень из таджикской семьи случайно утонул в реке Клязьма рядом с деревней Пирогово в городском округе Мытищи. За погибшим не уследил старший брат, сообщает « МК: срочные новости ».

Семья из Таджикистана переехала в деревню Пирогово много лет назад. Отец работает водителем-экспедитором. Мать — домохозяйка.

У семьи было трое детей. Два из них — младшие, появились с разницей в один год. У них неврологическое расстройство.

Недавно мать поехала в роддом. Там должна была родить опять.

В роковой день отец поехал на работу. За младшими детьми следил старший. Он не увидел, как шестилетний брат в футболке и шортах выбежал из частного дома на улицу и отправился к Клязьме. До нее было всего 50 метров.

Вероятно, парень случайно свалился в воду и утонул. Его труп достали из Клязьмы спустя несколько часов.

