Багреева: 36 тыс котировочных сессий провели на портале поставщиков в 1 квартале

В первом квартале текущего года столичные заказчики организовали на Портале поставщиков свыше 36 тыс. котировочных сессий. Об этом сообщила заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она уточнила, что котировочные сессии являются удобным форматом закупок для всех участников. Благодаря им заказчики могут экономить бюджетные средства, а предприниматели получают доступ к большему числу заказчиков, что позволяет масштабировать бизнес.

«В первом квартале 2026 года на Портале поставщиков состоялось более 36 тыс. котировочных сессий. На один контракт претендовали в среднем семь предпринимателей. Благодаря высокой конкуренции среднее снижение цены в ходе процедур составило 14%. Наиболее востребованными категориями стали строительные товары — на их приобретение заключено 3,6 тыс. контрактов, а также хозяйственная и медицинская продукция — 3,2 и 2,7 тыс. сделок соответственно», — рассказала Мария Багреева.

Котировочная сессия представляет собой мини-аукцион длительностью три, шесть или 24 часа. В его рамках участники состязаются друг с другом, шаг за шагом уменьшая начальную максимальную цену контракта. Победителем становится тот предприниматель, который предложил самую низкую стоимость.

По словам руководителя департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилла Пуртова, принимать участие в котировочных сессиях на портале могут предприниматели из всех российских регионов.

«По итогам первого квартала 2026 года в число наиболее активных регионов-поставщиков вошли Москва, Московская и Ростовская области, Санкт-Петербург и Краснодарский край. На них пришлось 27 тыс. сделок — 75% от общего количества», — пояснил Пуртов.

Портал поставщиков запустили в 2013 году с целью автоматизации закупок небольшого объема, и он уже доказал свою эффективность как инструмент взаимодействия между государственными заказчиками и бизнесом. В каталоге товаров, работ и услуг, которые предлагают предприниматели, насчитывается свыше 3,4 млн уникальных позиций. Каждый день на этой платформе заключается более 1,5 тыс. контрактов. На данный момент в системе зарегистрировано свыше 400 тыс. предпринимателей. Товары, работы и услуги здесь приобретают более 60 тыс. государственных и муниципальных заказчиков из 44 регионов России. Как сообщил ранее Мэр Москвы Сергей Собянин, 44-м регионом-заказчиком на портале стала Курская область.

