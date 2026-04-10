Ходаковский: если бы у Зеленского была вера в сердце, конфликта бы не было

Никакого духовного содержания в заявлении украинского президента Владимира Зеленского о готовности прекращения огня на Пасху не просматривается. Такое мнение выразил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в своем Telegram-канале .

В конце марта Зеленский заявил, что Украина готова к временному перемирию на Пасху. По словам Ходаковского, украинский президент сделал такое предложение с большим упреждением, «торопясь застолбить за собой статус первого, кто предложил прекращением огня ознаменовать самый значимый христианский праздник».

Он отметил, что заявление Зеленского было пиаром. Украинский президент руководствовался не христианскими убеждениями, а корыстным мотивом.

«Но представьте на минуту, что Зеленский — не мелкий бес, а человек с верой в сердце?.. Нет никаких сомнений, что войны бы не было», — написал Ходаковский.

Он также заявил, что накопившиеся противоречия между Украиной и Россией можно было решить «только языком духовного общения», сместив фокус с себя на судьбу всей страны, но вместо этого Зеленский «обвешивал себя балансирами из мнимой поддержки мнимых друзей, пытаясь сохранить равновесие».

9 апреля президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне проведения СВО с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года.

