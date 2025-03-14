Хинштейн: ВСУ нанесли удар по освобожденной Судже, погибла женщина

Украинские силы атаковали здание краеведческого музея в освобожденной Судже, в результате атаки погибла женщина. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале .

ВСУ нанесли удар по дому Чупилова — памятнику архитектуры конца XIX-го века. Историческое здание было уничтожено.

По предварительным данным, в результате удара погибла сотрудница музея. Она оставалась в населенном пункте во время оккупации. В пятницу женщина пришла осмотреть состояние музея, но здание было атаковано. Хинштейн выразил соболезнования родным погибшей.

Также пострадали еще два человека, их госпитализируют. Хинштейн пообещал предоставить всю необходимую помощь раненым и семье погибшей.

Ранее Хинштейн заявил, что в скорой победе над ВСУ в Курской области нет сомнений. Он отметил, что противник «хотел поставить нас на колени, но не вышло».