Фотовыставка «Общественная палата | ХХ лет» открылась в Москве

В центре столицы 1 июля открылась выставка фотографий «Общественная палата | ХХ лет», которая посвящена работе профильных комиссий ОП РФ, флагманским проектам и мероприятиям, проводимым организацией с участием первых лиц, передает корреспондент РИАМО.

«Сегодня мы открываем выставку, которая посвящена 20-летию деятельности Общественной палаты Российской Федерации. Именно 1 июля 2005 года федеральным законом № 32 была учреждена эта государственная общественная структура. И за 20 лет она проявила себя в изучении гражданского общества. Каждый год Общественная палата готовит отчет, который ложится на стол президента и всем ведущим ведомствам», — рассказал первый заместитель секретаря ОП РФ, Герой России Вячеслав Бочаров.

Выступая на открытии тематической выставки, зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Занко отметила, что создание Общественной палаты РФ было одним из очень важных шагов для гражданского общества. Также она поздравила членов ОП с юбилеем и поблагодарила их за активность.

Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин Фото - © РИАМО/Сергей Дружинин

«Сегодняшняя выставка возвращает нас к важнейшим событиям, которыми жила наша страна последние десятилетия, и конечно же, их не представить без Общественной палаты. <…> За ними стоят не только члены ОП, но и общественные организации, волонтеры, активисты, все мы — российское гражданское общество», — сказала первый зампред комиссии ОП РФ по вопросам социального партнерства, попечения и развития инклюзивных практик Диана Гурцкая.

Она отметила, что фотографии, представленные на выставке, в очередной раз доказывают, как многого можно достичь и скольким людям помочь, если действовать сообща.

Экспозиция будет доступна до 31 июля 2025 года.