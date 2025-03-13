Хинштейн заявил, что в скорой победе над ВСУ в Курской области нет сомнений

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что в скорой победе российских военных над Вооруженным силами Украины в регионе нет сомнений, пишет ТАСС .

«Враг хотел уничтожить наши сёла, наши города. Он хотел поставить нас на колени, но у него это не вышло… В победе, в скором освобождении вообще нет никаких сомнений», — отметил он.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что Киев хотел сделать в Курской области плацдарм и после использовать ситуацию как разменную монету, но ничего не получилось. Путин также напомнил военным, что с пленными бойцами ВСУ следует обращаться гуманно.