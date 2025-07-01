Житель Кузбасса избил полуголую девушку в подъезде и силой затолкал в квартиру

В кузбасских социальных сетях активно обсуждается видеоролик, запечатлевший погоню молодого человека за полуголой девушкой в подъезде жилого дома, сообщает Сiбдепо .

На кадрах видно, как жертва, одетая лишь в нижнее белье и шорты, отчаянно пытается убежать от преследователя, однако он догоняет ее, применяет силу, чтобы затащить на верхние этажи, и наносит удары.

Автор публикации уточнил, что все произошло в Междуреченске, по адресу улица Лазо, дом 8, в полночь 1 июля.

Дальнейшая судьба девушки остается неизвестной. Информация о происшествии уточняется у представителей правоохранительных органов.