Зеленский позвонил Алиеву и выразил поддержку Азербайджану

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил о состоявшемся телефонном разговоре с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. По словам политика, он выразил поддержку Баку на фоне обострения отношений с Москвой.

«Поблагодарил его за поддержку Украины, нашего народа и нашей территориальной целостности», — добавил Зеленский.

Глава киевского режима отметил, что также обсудил с Алиевым отношения Украины и Азербайджана — вопросы энергетики и гуманитарного сотрудничества. Кроме того, политики согласовали проведение заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Подробнее о том, зачем Баку идет на обострение отношений с Москвой и чем это может закончиться, читайте в статье РИАМО.