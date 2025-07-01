Генпрокуратура утвердила дело о теракте в «Крокусе» и направила его в суд

Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Его направили во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу, сообщает РИА Новости .

В зависимости от роли и степени участия обвиняемые будут отвечать по статьям об участии в террористической организации, теракте, прохождении обучения для осуществления террористической деятельности, подготовке к теракту.

Также среди вменяемых статей — незаконный оборот огнестрельного оружия, взрывных устройств; незаконное изготовление взрывчатых веществ, оружия, а также финансирование, пособничество терроризму, фиктивная регистрация иностранцев, вооружение лица для совершения теракта.

Трагедия произошла 22 марта 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске. Четверо вооруженных террористов ворвались в помещение и стали хаотично расстреливать людей, которые как раз собрались на мероприятие. Погибли 146 человек.

Ранее обвиняемые в теракте дали показания, которые подтверждают, что заказчиком преступления выступал Киев. Один из четырех исполнителей теракта заявил, что после нападения на концертный зал они связались с координатором. Тот, по его словам, заявил, что заказчиком преступления была государственная структура Украины.