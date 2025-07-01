Сексолог допустила улучшение демографии РФ в 12-дневные каникулы на Новый год

Продолжительные новогодние праздники могут способствовать увеличению рождаемости в России. По мнению сексолога Александры Миллер, ситуация может напоминать период пандемии, когда люди, работающие из дома, активно занимались деторождением, пишет Life.ru .

При этом специалист выразила сомнения относительно того, как длительное совместное времяпрепровождение повлияет на семейные отношения. Миллер напомнила, что многие пары создаются без глубокого понимания друг друга. Особенно ярко это проявилось во время пандемии, когда выяснилось, что некоторые люди плохо знакомы со своими партнерами.

По словам эксперта, такие союзы часто не выдерживают продолжительного совместного пребывания даже в отпуске из-за отсутствия общих тем для разговора, неумения уважать личное пространство и находить компромиссы.

Ранее стало известно, что в 2026 году новогодние каникулы будут длиться 12 дней. По мнению депутата Госдумы от партии «Единая Россия», члена комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, календарь будущих выходных и праздников хорошо продуман специалистами, которые учли интересы населения.