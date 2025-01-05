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Хинштейн призвал курян доверять только официальным данным о ситуации на фронте

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал жителей региона доверять только официальной информации c линии боевого соприкосновения с противником.

«Вся информация размещается на официальных ресурсах Минобороны России. Призываю жителей доверять только официальным источникам», — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что местные власти предпринимают все необходимые меры для помощи российским военнослужащим и победы в специальной военной операции.

Кроме того, Хинштейн призвал жителей Курской области воздержаться от самовольного возвращения в населенные пункты, которые сегодня находятся в «серой зоне».

Ранее пресс-служба Минобороны сообщала, что в воскресенье утром ВСУ предприняли попытку контратаки для остановки наступления российских войск на курском направлении. Бойцы ВС РФ поразили штурмовую группу противника.