Хинштейн: полиция разыскивает почти 1 200 курян

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил , что в полицию с начала августа по 10 января поступили заявления на розыск почти 1,2 тысячи жителей региона.

«В полицию же (с начала августа по 10 января) поступило заявлений на розыск вдвое больше людей: 1174. Из них 240 уже разыскано», — написал врио губернатора Курской области в своем Telegram-канале.

Хинштейн пояснил, что список пропавших составлен исключительно по заявительному принципу, но власти, добровольцы и правоохранители ищут каждого человека.

Ранее глава региона призвал курян использовать только официальные источники информации.