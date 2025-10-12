сегодня в 17:46

Хинштейн: 70-летней пенсионерке оторвало кисть при атаке БПЛА под Курском

Еще два мирных жителя пострадали в результате атаки вражеского беспилотника на автомобиль в Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Подлые удары нацистов не прекращаются. Пожалуйста, будьте бдительны!» — написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что один из беспилотников атаковал автомобиль на трассе Хомутовка–Калиновка Хомутовского района. В результате удара дрона-камикадзе у 70-летней женщины минно-взрывная травма и травматическая ампутация правой кисти. 51-летний мужчина получил осколочное ранение правого плеча.

Губернатор добавил, что пострадавших госпитализировали в больницы Брянской области, так как они находились поблизости от месте ЧП. Состояние пострадавших мирных жителей на контроле у министерства здравоохранения Курской области.

Накануне 81-летний пенсионер погиб в результате атаки FPV-дрона на мотоцикл в приграничье Курской области. Губернатор выразил глубокие соболезнования семье.

