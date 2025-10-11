Пенсионер погиб в результате атаки FPV-дрона в приграничье Курской области

Происшествия

Пенсионер погиб в результате атаки FPV-дрона на мотоцикл в приграничье Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн в  Telegram-канале.

«Сегодня вражеский FPV-дрон атаковал движущийся мотоцикл в селе Нижнемахово Суджанского района», — отметил он.

В результате атаки ВСУ погиб 81-летний мужчина

Губернатор выразил глубокие соболезнования семье.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона ударили по пассажирскому автобусу в Горловке.

