сегодня в 23:48

Пенсионер погиб в результате атаки FPV-дрона в приграничье Курской области

Пенсионер погиб в результате атаки FPV-дрона на мотоцикл в приграничье Курской области, сообщил глава региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.