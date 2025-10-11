Приходько: ВСУ обстреляли пассажирский автобус в Горловке, ранены четверо

11 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью дрона ударили по пассажирскому автобусу в Горловке. В результате происшествия пострадали минимум четыре человека, сообщил в Telegram-канале глава администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) Иван Приходько.

Предварительно установлено, что ВСУ совершили прямой удар по автобусу № 2 в жилом массиве «Комсомолец» Никитовского района Горловки. В результате происшествия пострадали мирные граждане.

«В результате украинской вооруженной агрессии ранены четыре мирных жителя Горловки», — сообщил Приходько.

На опубликованных кадрах видно, что у автобуса повреждены боковое стекло в передней части, а также лобовое стекло. Внутри салона и рядом с транспортным средством была кровь. На месте работают оперативные службы.

