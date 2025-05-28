Губернатор Воробьев: в 12 округах Подмосковья сбили 42 беспилотника ВСУ

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ВСУ ночью подвергли Московскую область ударам беспилотников. Российские средства ПВО уничтожали воздушные цели в 12 муниципальных образованиях региона, рассказал в своем Telegram-канале губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Суммарно было уничтожено 42 беспилотника. Службы региона взаимодействовали друг с другом быстро и слаженно, подчеркнул губернатор.

«В результате атаки в Чехове повреждены три жилых дома в селе Троицкое — по улице Новая и в СНТ «Мичуринец». Самое главное — никто из жителей не пострадал», — рассказал Воробьев.

На местах происшествий работают экстренные службы. Людям, чьи дома пострадали, помогут и поддержат, добавил губернатор.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что с 21:00 27 мая до 00:00 28 мая были уничтожены и перехвачены 112 украинских беспилотников над Россией. Атаку беспилотников отражали и в Московском регионе.