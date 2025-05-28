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Минобороны: за три часа над Россией сбили 112 украинских БПЛА

В период с 21:00 по московскому времени 27 мая до 00:00 по 28 мая были уничтожены и перехвачены 112 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В частности, 59 дронов нейтрализовали над Брянской областью.

При этом 19 беспилотников сбили над Белгородской областью, 13 — над Тульской, десять — над Курской.

ПВО продолжают отражать атаку БПЛА на Москву. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о еще двух сбитых беспилотниках.

Ранее временные ограничения были введены в аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово.