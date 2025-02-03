Губернатор Волгоградской области Бочаров: отразили массированную атаку дронов

сегодня в 07:39

Минувшей ночью в Волгоградской области силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников противника самолетного типа, сообщается в Telegram-канале администрации региона.

«Большая часть БПЛА была перехвачена и нейтрализована. Пострадавших нет», — отметил губернатор области Андрей Бочаров.

По его словам, из-за падения обломков произошли локальные пожары на территории нефтеперерабатывающего завода. Огонь оперативно локализовали.

Бочаров добавил, что еще в регионе были недолгие перепады напряжения в электросети. Сейчас электроснабжение Волгограда и прилегающих территорий исполняется в полном объеме.

Ранее в Минобороны сообщили, что за ночь в разных субъектах РФ сбили 70 дронов ВСУ, из них 25 — над Волгоградской областью.