Путин уточнил порядок прохождения воинской службы в России

Указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Например, теперь военнослужащие, которые являются гражданами других государств, смогут нести службу не только при военном положении и чрезвычайных ситуациях, но и в период мобилизации.

Еще одно важное уточнение — теперь контрактник, имеющий несколько оснований для увольнения, может выбрать, по какой статье его уволить. Исключение — особые основания. Например, включение его в реестр иноагентов.

Ранее действие российских ответных мер на введение потолка цен на нефть из РФ продлено президентом Владимиром Путиным до конца 2025 года. Указ об этом опубликован на портале нормативно-правовых актов.