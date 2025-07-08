Политолог Сипров: террористические организации редко действуют самостоятельно

«В мире, пожалуй, нет ни одной террористической организации, которая бы не обслуживала интересы государств, глобальных корпораций или транснациональных преступных синдикатов. Полагаю, задача лидера общественного мнения состоит в том, чтобы донести до людей информацию об истинных мотивах и целях организаторов и заказчиков, а не выплескивать эмоции и клеймить позором непосредственных исполнителей, которые служат расходным материалом в гибридной войне», — сказал Сипров.

Он подчеркнул, что рациональный подход важен и в публичных заявлениях.

«В кризисных коммуникациях есть важное правило: значимость публичного высказывания, построенного не на эмоциях и собственном, подчас дилетантском видении, а на взвешенной оценке более компетентных коллег, будет куда выше. Времена нынче неспокойные, пожалуй, публичному деятелю стоит подготовить „тревожный чемодан“ — составить свой пул из более компетентных специалистов по террористической тематике», — отметил политолог.

Сипров уточнил, какие специалисты должны входить в такой пул.

«Туда можно включить политических аналитиков, ветеранов спецслужб, узкопрофильных экспертов — в свете последних событий я бы обратил внимание на специалистов по истории британской внешней политики. В критической ситуации только профессионалы могут оперативно дать адекватный ответ на ключевые вопросы: кому выгодно и зачем совершен теракт?» — пояснил эксперт.

Политолог также призвал опираться на официальные источники.

«Не стоит пренебрегать и официальной информацией: она гарантированно не содержит вредоносных для общества фейков. Да, она подчас скудная, но не потому, что власти хотят что-то скрыть. Работники компетентных органов руководствуются принципом „не навреди“. Полагаю, этот же принцип должен стоять во главе угла и в любой публичной деятельности», — заключил собеседник.