Дожди, грозы и град ожидаются в Московском регионе 8 июля

В Москве и Подмосковье 8 июля ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдет кратковременный дождь, местами ливни, гроза и град, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Воздух нагреется до 31–33 градусов. Ветер будет дуть южный со скоростью 6–11 м/с. При грозе порывы могут достигать 17 м/с. Атмосферное давление составит 742 мм рт. ст.

Ночью температура воздуха опустится до 19–21 градуса. Местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Южный ветер стихнет до 3–8 м/с.

Ранее синоптики предупредили жителей Москвы об аномальной жаре, которая продержится в городе еще минимум неделю. В связи с очень высокими температурами воздуха в дневное время в городе продлили действие «оранжевого» уровня погодной опасности до 14 июля.