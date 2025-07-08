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3 украинских БПЛА сбили за ночь в небе над Белгородской областью

Дежурные средства ПВО в период с 22:30 7 июля до 07:00 8 июля сбили три вражеских беспилотника самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ночь с 6 на 7 июля в небе над Россией средства ПВО уничтожили 91 украинский беспилотник. 20 из них также сбили над Белгородской областью.

Тем временем спецоперация на Украине продолжается. 6 июля бойцы группировки войск «Запад» уничтожили более 230 военнослужащих ВСУ.

Ранее штурмовик 36-й бригады группировки «Восток» с позывным Шустрый рассказал, что при освобождении села Поддубное в Донецкой Народной Республике среди украинских боевиков были замечены иностранные наемники.