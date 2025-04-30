Губернатор Владимирской области назвал причину пожара на складе в Муроме

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Губернатор Авдеев: пожар на складе во владимирском Муроме произошел из-за БПЛА

Пожар на складе в Муроме Владимирской области произошел из-за падения беспилотников. Были прилеты нескольких БПЛА, их удалось подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.