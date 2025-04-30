Губернатор Владимирской области назвал причину пожара на складе в Муроме
Губернатор Авдеев: пожар на складе во владимирском Муроме произошел из-за БПЛА
Пожар на складе в Муроме Владимирской области произошел из-за падения беспилотников. Были прилеты нескольких БПЛА, их удалось подавить с помощью средств радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем Telegram-канале.
Беспилотники нанесли урон двум зданиям. В одном из них начался пожар, который удалось локализовать. Второе здание получило незначительные повреждения. Возгорания не было.
На месте происшествия работают специалисты, уточнил глава региона.
Ранее сообщалось, что минувшей ночью средства ПВО сбили 34 украинских БПЛА над пятью регионами России.