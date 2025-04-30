Ночью российская ПВО сбила более 30 украинских беспилотников

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Средства ПВО ВС РФ ночью сбили 34 беспилотника противника над пятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны.

15 беспилотников ВСУ сбили над Курской областью. Восемь дронов уничтожили в Брянской.

Семь БПЛА ликвидировали над Орловской областью. Три беспилотника сбили над Владимирской.

Один БПЛА уничтожили над Белгородской областью.

Ранее Минобороны отчиталось о том, что ВКС РФ сбили украинский самолет Су-27. Дополнительных подробностей не привели.