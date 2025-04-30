Ночью российская ПВО сбила более 30 украинских беспилотников
Минобороны России: средства ПВО ночью сбили 34 БПЛА ВСУ
Средства ПВО ВС РФ ночью сбили 34 беспилотника противника над пятью регионами России. Об этом сообщает Минобороны.
15 беспилотников ВСУ сбили над Курской областью. Восемь дронов уничтожили в Брянской.
Семь БПЛА ликвидировали над Орловской областью. Три беспилотника сбили над Владимирской.
Один БПЛА уничтожили над Белгородской областью.
Ранее Минобороны отчиталось о том, что ВКС РФ сбили украинский самолет Су-27. Дополнительных подробностей не привели.