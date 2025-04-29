Минобороны: украинский Су-27 сбили ВКС России

сегодня в 13:30

Также средствами ПВО ликвидированы семь управляемых авиабомб JDAM американского производства и 189 дронов самолетного типа.

С начала проведения российской СВО сбиты 662 самолета, 283 вертолета, 54 368 беспилотников противника. Также уничтожено 605 ЗРК, 23 081 танк и иные боевые бронемашины, 1553 боевые машины РСЗО и многое другое.

Ранее МВД Украины подтвердило уничтожение российского Ил-76 с пленными бойцами ВСУ под Белгородом.