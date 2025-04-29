F-16 сбил украинский Су-27, перепутав его с «Геранью»

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SHOT: F-16 перепутал украинский Су-27 с российским БПЛА и сбил его

Уничтоженный украинский истребитель Су-27, о потере которого накануне отчитывались ВВС Украины, был сбит истребителем F-16. «Боевой сокол», предварительно, принял союзный борт за российский беспилотник «Герань», сообщает SHOT .

Су-27 накануне уничтожили в Черкасской области Украины. По предварительной информации, перед ударом по «сушке» пилот F-16 думал, что атакует российский БПЛА.

Летчик сбитого украинского Су-27 успел катапультироваться.

28 апреля ВВС Украины докладывали, что сверхзвуковой тяжелый истребитель Су-27 потеряли в ходе выполнения боевой задачи. В Военно-воздушных силах заявляли, что для расследования уничтожения «сушки» создана специальная комиссия.

