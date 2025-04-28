ВВС Украины потеряли истребитель Су-27 во время боевого вылета
Фото - © Wikipedia.org, Airwolfhound from Hertfordshire, UK. SU-27 Flankers - RIAT 2017, CC BY-SA 2.0
В понедельник утром Военно-воздушные силы Украины сообщили о потере сверхзвукового тяжелого истребителя Су-27 во время выполнения боевого задания.
«Во время выполнения комплексного боевого задания <…> был потерян истребитель Су-27 воздушных сил», — говорится в сообщении ВВС Украины в Telegram-канале.
В пресс-службе добавили, что при крушении военного воздушного судна пилоту удалось выжить. Создана специальная комиссия, которая в настоящее время устанавливает все обстоятельства случившегося.
Ранее американский истребитель F-16 ВВС Украины был уничтожен российской системой ПВО во время выполнения боевого задания. По самолету было выпущено 3 ракеты.