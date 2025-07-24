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Губернатор Кондратьев: две женщины погибли из-за атаки БПЛА в Сочи

Из-за ночной атаки беспилотников ВСУ на Краснодарский край на улице Авиационной в Сочи погибли две женщины, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ранее сообщалось о гибели одной женщины в Сочи от падения обломков дрона.

По словам главы края, обломки БПЛА попали и на территорию нефтебазы.

Он уточнил, что в результате ночной атаки пострадали 11 человек. Четверых раненых доставили в больницу, среди них и сотрудник ДПС, которого перевозят санавиацией в краевую клинику. Остальным пострадавшим от инцидента оказана амбулаторная помощь.

Всего за ночью над Краснодарским краем было сбито семь БПЛА.