Губернатор Федорищев: дроны атаковали промпредприятие под Самарой

сегодня в 08:18

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев рассказал, что ВСУ атаковали беспилотниками промышленное предприятие в Новокуйбышевске, сообщает NEWS.ru .

Он уточнил, что атака была утром в пятницу.

«На месте в данный момент работают оперативные службы», — добавил глава региона.

Ранее пресс-служба министерства обороны РФ заявила, что системы ПВО за ночь сбили 39 БПЛА противника над Россией. Над Самарской областью перехватили один аппарат.