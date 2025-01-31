Губернатор Авдеев: беспилотник упал в Судогодском районе Владимирской области
Ночью в пятницу в Судогодском районе Владимирской области упал беспилотник, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
«На месте работают специалисты правоохранительных структур, министерства обороны, сотрудники областного правительства и органов местного самоуправления», — написал Авдеев в своем Telegram-канале.
Он уточнил, что никто не пострадал, угрозы для населения тоже нет. В результате атаки БПЛА был поврежден забор у частного дома.
За ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 49 беспилотников ВСУ. 25 дронов ликвидировали под Ростовом.